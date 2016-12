foto Ap/Lapresse

21:22

- Il Capo dello Stato israeliano, Shimon Peres, chiede l'intervento dei "caschi blu" arabi sotto l'egida Onu in Siria. Secondo Peres, le Nazioni Unite dovrebbero delegare la Lega Araba affinché assista la costituzione di un governo di transizione in Siria. Per questo, ha spiegato, sarebbe opportuno costituire un contingente arabo di caschi blu da inviare in missione di pace.