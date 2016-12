foto Da video

19:33

- Il premier Mario Monti esprime il suo "profondo cordoglio" per la morte del caporale Chierotti ed è "vicino con partecipe solidarietà" alla sua famiglia. Monti inoltre auspica che "tutto il mondo politico e istituzionale si raccolga intorno alle Forze Armate italiane, confermando il pieno sostegno al loro impegno nelle aree di crisi ed in particolare in Afghanistan".