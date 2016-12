- L'Fbi ha arrestato un agente di polizia italo-americano che, con un complice, aveva predisposto un piano per "rapire, violentare, torturare, uccidere, cucinare e mangiare parti del corpo di una donna". Lo ha svelato l'assistente del direttore dell'Fbi, Mary Galligan, precisando che la descrizione delle intenzioni di Gilberto Valle, 28enne in servizio al 26esimo distretto di Manhattan, è stata attenuata perché "troppo sconvolgente".

A incastrare il presunto cannibale, da sei anni nella squadra del New York Police Department, alcune discussioni avvenute in chat e intercettate degli inquirenti americani.

Sul computer di Gilberto Valle, conosciuto con il soprannome di Gil, l'Fbi ha trovato una cartella contenente fotografie e informazioni dettagliate, indirizzo compreso, di circa cento donne, potenziali vittime dell'agente di polizia italo-americano.



In un messaggio, Valle avrebbe scritto: ''Sto pensando di legarla...di cucinarla a fuoco lento e tenerla in vita il più a lungo possibile''. E ancora, in un altro messaggio ad un non meglio precisato complice, descrivendo una possibile vittima designata avrebbe scritto: ''Mi piace che stia dormendo senza avere la più pallida idea di ciò che abbiamo pianificato. I suoi giorni sono contati...Sembra gustosa, non ti pare?''.