- Josef Fritzl ha lasciato la moglie. Il mostro di Amstetten, condannato all'ergastolo per aver segregato e violentato per 24 anni la figlia, mettendola incinta sette volte, ha deciso di divorziare perché la consorte non gli ha mai fatto visita in cella dall'aprile 2009, quando il drammatico caso di incesto era stato scoperto. Non solo: Rosemarie non avrebbe mai neppure risposto alle tante lettere inviatele dal marito in questi anni.