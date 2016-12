foto Ansa

- Via libera dal Senato alla ratifica di un trattato con l'India che prevede che i condannati nell'uno o nell'altro Stato possano scontare la loro pena nel Paese d'origine. Il provvedimento assume una particolare importanza in funzione della vicenda dei due marò, Salvatore Girone e Massimiliano Latorre, ancora trattenuti nel Kerala. L'accordo dovrebbe infatti preludere a una soluzione positiva e al loro rientro in patria.