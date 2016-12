foto Ap/Lapresse Correlati Le foto del militare ucciso

Un blindato Lince italiano è stato attaccato in Afghanistan: tra i nostri militari a bordo del convoglio uno, il caporale Tiziano Chierotti, è stato ferito gravemente ed è morto alcune ore più tardi, mentre altri tre hanno subìto ferite lievi. Lo scontro a fuoco è avvenuto alle 13.40 locali nel distretto di Bakwa, nella provincia di Farah (a sud di Herat), nel corso di un'operazione congiunta con l'esercito afghano.

Nato il 7 ottobre 1988 a Sanremo, in provincia di Imperia, il caporale Chierotti era effettivo dal 2008 al 2° reggimento Alpini di Cuneo, inquadrato nella brigata alpina Taurinense. Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Biagio Abrate, "a nome delle Forze Armate e suo personale", esprime ai familiari del caporale "il profondo cordoglio per la scomparsa del proprio congiunto deceduto per le ferite riportate durante lo scontro a fuoco".



I militari italiani coinvolti erano impegnati in un'attività di pattuglia nell'abitato del villaggio di Siav - a circa 20 km a ovest della base operativa avanzata "Lavaredo" di Bakwa, dove è basata la Task Force South East costituita dal 2° reggimento Alpini - quando sono stati attaccati con armi da fuoco da un gruppo di insorti.



"Immediata - sottolinea una nota - la reazione della pattuglia, che ha subito messo in sicurezza l'abitato di Siav per poi prestare soccorso ai feriti, i quali dopo meno di trenta minuti sono stati evacuati in elicottero presso l'ospedale da campo di Farah, dove sono attualmente ricoverati". Il caporale Chierotti, gravemente ferito all'addome, era stato trasferito dall'ospedale da campo di Farah alla struttura sanitaria di livello superiore di Camp Bastion per le cure del caso, ma è morto per l'aggravarsi delle condizioni cliniche nonostante i tentativi di rianimazione.



Di Paola: "Restiamo in Afghanistan"

"Sappiamo che questa fase della presenza italiana in Afghanistan è la più delicata e complicata. Il governo si è impegnato a rispettare le date del ritiro in accordo con gli alleati transatlantici". Lo ha ribadito il ministro della Difesa Di Paola, che ha poi espresso il suo cordoglio alla famiglia del militare ucciso in un attentato nei pressi di Herat. "Non ti dimenticheremo. Tiziano era un ragazzo generoso e coraggioso", ha affermato.



Monti: "Cordoglio per la morte di Chierotti"

Il premier Mario Monti esprime il suo "profondo cordoglio" per la morte del caporale Chierotti ed è "vicino con partecipe solidarietà" alla sua famiglia. Monti inoltre auspica che "tutto il mondo politico e istituzionale si raccolga intorno alle Forze Armate italiane, confermando il pieno sostegno al loro impegno nelle aree di crisi ed in particolare in Afghanistan".