Una studentessa brasiliana di 20 anni, Catarina Migliorini, ha venduto la sua verginità per 780mila dollari (600mila euro circa) a un giapponese. La vendita è avvenuta tramite un'asta su un sito internet australiano, virginswanted.com.au. Alla gara hanno partecipato 15 uomini da India, Brasile, Usa e Giappone. All'asta anche la verginità di un 21enne russo: in questo caso la vincitrice è una brasiliana che spenderà soltanto 2.300 euro.

"La vedo come un'impresa - ha raccontato alla stampa britannica -. Mi permette di viaggiare, di girare un film e di avere subito del denaro". Nelle prossime settimane si incontrerà in un luogo segreto con il vincitore giapponese dell'asta. Quest'ultimo, un certo Natsu, ha dovuto stipulare un contratto con la giovane nel quale si impegna a sottoporsi a un test sulle malattie sessualmente trasmissibili.



"Se fai questo una sola volta nella vita, non sei una prostituta - ha commentato Catarina che col denaro intende pagarsi anche gli studi - non è che facendo una sola foto diventi un fotografo".