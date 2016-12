foto Ap/Lapresse

- Gli Stati Uniti hanno espresso forti perplessità su un effettivo cessate-il-fuoco in Siria, per il quale si sta adoperando il mediatore internazionale Lakhdar Brahimi. Questi aveva annunciato che le autorità di Damasco avevano accettato la tregua in occasione della ricorrenza islamica di Eid al-Adha, il cui inizio sarà venerdì, ma il regime di Bashar al-Assad aveva poi puntualizzato che la "decisione finale" sarebbe stata presa soltanto in queste ore.