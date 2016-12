foto Afp Correlati Il bacio lesbo contro l'omofobia 06:29 - Due ragazze che si baciano in bocca davanti a una folla inferocita. E' la foto che sta facendo il giro del web e di gran parte dei siti internet francesi scattata davanti ai manifestanti che protestavano a Marsiglia contro l'imminente progetto di legge del governo socialista di Francois Hollande sull'adozione e il matrimonio per le coppie omosessuali. - Due ragazze che si baciano in bocca davanti a una folla inferocita. E' la foto che sta facendo il giro del web e di gran parte dei siti internet francesi scattata davanti ai manifestanti che protestavano a Marsiglia contro l'imminente progetto di legge del governo socialista di Francois Hollande sull'adozione e il matrimonio per le coppie omosessuali.

In appena 24 ore, lo scatto - di Gerard Julien, fotografo all'agenzia France Presse - è stato ritwittato 3.000 volte. Intervistate dal giornale Tetu, le due ragazze hanno spiegato di non essere lesbiche, ma hanno agito per esprimere il loro dissenso nei confronti dei manifestanti anti-nozze gay. Julia, 17 anni, e Auriane, 19 anni, non avevano premeditato il loro gesto.



E' venuto così, spontaneamente, quando per caso si sono ritrovate in mezzo alla protesta. "Sulla foto - racconta Julia - si vedono tutte quelle donne a bocca aperta, come se stessimo facendo una cosa orribile". "Mentre ci baciavamo - conclude la ragazza - ci gridavano 'Fate schifo! Non siete belle!'".



Organizzate dall'associazione Alliance Vita - che si dice non confessionale e apolitica - le manifestazioni anti gay sono state organizzate simultaneamente in 75 città di Francia - tra cui Parigi, Lione e Lilla - sotto forma di "flash mob". Obiettivo della protesta, dicono gli organizzatori, e' "difendere i bambini", di fronte alla presentazione del progetto di legge sulle nozze e l'adozione per persone dello stesso sesso, fortemente voluto dal presidente Hollande.



Il testo verrà presentato in consiglio dei ministri il 7 novembre. L'associazione Alliance Vita, fondata da Christine Boutin nel 1993, è stata creata nel 1993 nel quadro delle prime leggi bioetiche. Milita anche contro la legalizzazione dell'eutanasia.