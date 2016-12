foto Ap/Lapresse Correlati Katy Perry, sexy abito pro Obama

Il blog Stelle e Strisce 08:40 - Barack Obama voterà per le presidenziali in anticipo rispetto al 6 novembre, come è possibile fare in molti Stati americani. Il voto via posta è stato già usato dall first lady che tramite twitter ha "segnalato" il suo voto a Barack. E' la prima volta che un candidato alla Casa Bianca non vota al seggio. E sul futuro di Hillary Clinton Obama ha detto: "Mi piacerebbe che restasse ma ritengo che voglia trascorrere più tempo con la sua famiglia". - Barack Obama voterà per le presidenziali in anticipo rispetto al 6 novembre, come è possibile fare in molti Stati americani. Il voto via posta è stato già usato dall first lady che tramite twitter ha "segnalato" il suo voto a Barack. E' la prima volta che un candidato alla Casa Bianca non vota al seggio. E sul futuro di Hillary Clinton Obama ha detto: "Mi piacerebbe che restasse ma ritengo che voglia trascorrere più tempo con la sua famiglia".

"Non posso dire per chi voterò perché il voto è segreto, ma Michelle ha detto di aver votato per me", ha affermato Obama via Twitter. La first lady ha già votato la settimana scorsa, e poi a sua volta ha subito dopo cinguettato rivolta al marito: "Hey Barack, ho appena mandato il mio voto via posta. Non potevo aspettare l'election day...Ti amo. Mo". Subito dopo è arrivata, ancora via Twitter, la replica di Obama, con una esortazione agli elettori ad approfittare della possibilità del voto in anticipo: "Seguirò l'esempio di Michelle e anch'io voterò prima, il 25 ottobre. Se il tuo stato prevede 'l'early voting' unisciti a me. Bo".



Hillary Clinton non resterà

Il segretario di Stato Hillary Clinton ha fatto un "fantastico lavoro. Mi piacerebbe che restasse ma, nonostante le mie richieste, ritengo che voglia trascorrere più tempo con la sua famiglia". Ha affermato Obama durante "The Tonight Show" di Jat Leno, rispondendo a chi gli chiedeva se, in caso di vittoria il 6 novembre, chiederebbe alla Clinton di restare.



Obama si affida (e fa appello) agli ispanici

"Vincerò le prossime elezioni, Soprattutto grazie al voto della comunità latina", ha dichiarato Obama in un intervista al Des Moines Register. "Vincero' il secondo mandato - prosegue Obama - grazie al fatto che il candidato presidente repubblicano e il suo partito si sono alienate le simpatie del gruppo demografico che sta crescendo più in fretta in America, quello ispanico".



E Romney va a caccia degli indecisi

La campagna elettorale in America è ormai alle battute finali. La battaglia negli Stati chiave, per conquistare il voto degli elettori indecisi, si intensifica, a colpi di comizi e di spot televisivi. "Il Paese non potrebbe sopravvivere ad altri quattro anni di Obama", recita Clint Eastwood in un nuovo video realizzato dal SuperPAc conservatore 'American Crossroads': "Abbiamo bisogno che qualcuno cambi velocemente le cose, e quest'uomo è Mitt Romney", assicura la star di Hollywood, tornata in campo per il candidato repubblicano alla Casa Bianca dopo l'ormai famoso show della sedia vuota della Convention di Tampa.



Anche i sondaggi non chiariscono: è testa a testa

I sondaggi intanto - dopo il terzo e ultimo dibattito tv tra i due candidati alla presidenza - danno sempre più un sostanziale testa a testa, praticamente un pari a livello nazionale, facendo una media dei dati dei principali istituti americani. Anche Gallup, nei giorni scorsi al centro di polemiche per essere l'unico istituto a dare un vantaggio eccessivo a Romney (anche sette punti) ha ora ridotto lo svantaggio di Obama a tre punti. A confermare questa situazione di grande incertezza anche l'assottigliarsi della distanza tra i due candidati nei principali 'swing state', quelli in cui è in palio il maggior numero di grandi elettori: la Florida (24) e l'Ohio (18). Nel 'Sunshine State', infatti, guida sempre Romney, ma perde terreno. Situazione inversa nel secondo Stato, dove Obama è in testa ma ormai solo di un soffio. Anche se, a conferma della situazione di grande incertezza, un sondaggio di Time, dà Obama in Ohio avanti di 5 punti percentuali.