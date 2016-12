foto Ap/Lapresse

01:20

- Un ex dipendente di una parrocchia guidata dal predicatore Creflo Dollar è entrato in una chiesa nei pressi di Atlanta, in Georgia, e ha sparato a sangue freddo contro un volontario che stava guidando la preghiera del mattino. "E' entrato camminando con calma, ha sparato, e poi con la stessa calma è uscito", ha riferito una portavoce della polizia. La vittima si chiama Greg McDowell, 39 anni, mentre il killer sarebbe Floyd Palmer, 52 anni.