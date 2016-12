Proposta in Olanda, in arrivo tre o più genitori per i figli delle coppie gay

foto Ap/Lapresse Correlati In Francia al posto di mamma e papà ci saranno il "genitore 1" e il "genitore 2" 20:25 - L'Olanda si conferma paese gay friendly e discute in questi giorni una nuova legge sulle adozioni alle coppie omosessuali. Il governo sta considerando la possibilità giuridica di riconoscere tre o anche più genitori per ogni famiglia di coppie omosessuali per consentire anche ai genitori non biologici di essere considerati davanti alla legge padri e madri a tutti gli effetti. - L'Olanda si conferma paese gay friendly e discute in questi giorni una nuova legge sulle adozioni alle coppie omosessuali. Il governo sta considerando la possibilità giuridica di riconoscere tre o anche più genitori per ogni famiglia di coppie omosessuali per consentire anche ai genitori non biologici di essere considerati davanti alla legge padri e madri a tutti gli effetti.

L'Olanda è stato il primo paese al mondo a consentire nel 2001 le nozze tra gay e a riconoscere loro il diritto alle adozioni. Finora sono 25 mila i bambini delle cosiddette "coppie rosa". L'esigenza di esplorare giuridicamente la possibilità di più genitori per ognuno di loro è riconosciuta da diversi partiti politici, incluso i liberali e i laburisti che stanno negoziando per formare un nuovo governo.



Il ministero della giustizia se ne sta facendo carico. Tra il primo aprile del 2001 e il 31 dicembre 2010, 14.813 coppie omosessuali si sono sposate in Olanda dove - secondo la più vecchia associazione di difesa dei diritti degli omosessuali al mondo (Coc) - vivono un milione tra gay e lesbiche su una popolazione di 16,7 milioni.