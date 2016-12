Blue Panorama, bloccati in Kenya 300 turisti

Interviene la Farnesina

A riferire del volo a causa di "problemi tecnici" è stata la Farnesina dopo aver sentito i responsabili della compagnia aerea. L'ambasciata italiana a Nairobi sta seguendo il caso e il console onorario Fiorenzo Castellano si sta recando sul posto per assistere i turisti italiani. Il ministero degli Esteri ha anche comunicato di essere in contatto con le agenzie di viaggio per assicurare il più rapido rientro del volo in Italia.



E i passeggeri protestano: "Siamo esasperati"

"Non sappiamo quando potremo partire, forse domani all'alba se non succederanno altri inconvenienti": a parlare dall'aeroporto di Mombasa è la signora Erica, una volontaria laica che si era recata a Majungu, nei pressi di Malindi per l'apertura di un nuovo orfanotrofio. E' l'unica non turista bloccata da questa mattina a Mombasa per la mancata partenza del volo BV 3254 per Bologna. Con lei circa 250 turisti che rientravano dalle vacanze trascorse sia a Zanzibar che in Kenya.



Quanto ai motivi della mancata partenza, la signora Erica racconta: "Stamattina il comandante ci ha semplicemente detto che le autorità non davano all'equipaggio il permesso di decollare; invece tutti i tour operator chiamati dai passeggeri,come pure il console onorario Castellano che è venuto in aeroporto per darci una mano, ci hanno riferito che non era stato pagato il 'fuel', il carburante". Quanto all'assistenza ricevuta "soltanto verso le 16 l'equipaggio ci ha fatto pervenire una confezione di biscotti, tarallucci e qualche bibita. Poi, se ne sono andati perché, a quanto ci è stato riferito, avevano superato le ore di servizio e che, quindi, non avrebbero potuto comunque far partire l'aereo. Per fortuna, in mezzo ai tanti disagi, abbiamo tra i passeggeri un medico che, insieme agli altri, si sta prodigando per calmare gli animi. C'è tanta esasperazione".

La nota di "Blue Panorama"

Con riferimento alla notizia diffusa dagli organi di stampa relativa al volo BV3254 Mombasa-Bologna, Blue Panorama Airlines segnala che il velivolo è fermo presso lo scalo keniano per le limitazioni inerenti gli orari di servizio dell’equipaggio ed il conseguente rispetto degli standard di sicurezza di volo, e per l’orario di riavvio voli sull’aeroporto di Mombasa.

La partenza del volo BV3254 è stata riprogrammata da Mombasa alle ore 5:30 del Kenya ed arrivo a Bologna alle ore 12:30 italiane di domani 25 ottobre.

Non esistono altre limitazioni riguardanti il ritardo occorso al volo.

La compagnia sta informando i passeggeri e provvedendo ad ospitarli presso strutture alberghiere in loco, in attesa della riaccettazione ed imbarco incipienti alle ore 3:30, oltre a fornire loro tutta l’assistenza del caso.