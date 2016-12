foto Ansa

13:54

- La Commissione chiederà che la Corte europea di giustizia multi l'Italia perché non ha rispettato le sentenze che chiedono la bonifica di centinaia di discariche illegali di rifiuti. La multa sarà di 56 mln di euro, oltre a 256.000 euro da pagare per ogni giorno successivo alla sentenza fino al momento in cui verrà effettuato il versamento. Bruxelles spiega che nonostante una sentenza del 2007, i problemi sussistono in quasi tutte le regioni italiane.