Se New York tassa la lap dance

- Gestori e frequentatori dei nightclub sul piede di guerra. Una sentenza del Tribunale di New York ha stabilito che la lap dance è tassabile perchè non promuove la cultura così come il balletto o la danza. I circa 200 night dello stato di New York dovranno quindi adeguarsi. Si chiude così la vicenda che ha per protagonista il Nite Moves, il locale in un edificio senza finestre di Albany, dove è allestito un piccolo palco attrezzato con un palo, per ospitare le performance di giovani senza veli.

Il Tribunale delle tasse di New York, nella sentenza di primo grado, aveva sostenuto che il nightclub fosse in debito con lo stato per 400mila dollari: parte di questi soldi deriverebbero dalle cosiddette "vendite da divano", gli spettacoli di tre minuti in cui, per 20 dollari, le spogliarelliste si esibiscono in privato per un solo cliente.

L’avvocato Andrew McCullough, difensore del Nite Moves, aveva presentato il 5 settembre scorso la sua linea di difesa davanti alla Corte d’Appello del tribunale dello stato di New York, dopo che la sua tesi era stata respinta in primo grado. Secondo l'avvocato la lap dance è un’arte, e dunque rientra a pieno diritto nell’esenzione dalle tasse statali prevista per le "rappresentazioni d’arte drammatica o musicale". Lo stato non può determinare se la lap dance rientri o meno in questo gruppo di "arti nobili" se non a costo di violare il diritto costituzionalmente garantito di libertà d’espressione.

La sentenza del Tribunale è stata una doccia fredda per McCullough. Ma lui e il suo cliente non si sono affatto scoraggiati e stanno pensando di appellarsi alla Corte Suprema.