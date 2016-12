foto Ap/Lapresse 08:37 - Le gravidanze frutto di uno stupro sono volute da Dio. Parola di Richard Mourdock, candidato repubblicano del Tea Party al Senato Usa. Sul quale si è subito scatenata la bufera: il giudizio di Mourdock è stato stigmatizzato non solo dal suo avversario democratico, il deputato Joe Donnelly, ma anche dei repubblicani. - Le gravidanze frutto di uno stupro sono volute da Dio. Parola di Richard Mourdock, candidato repubblicano del Tea Party al Senato Usa. Sul quale si è subito scatenata la bufera: il giudizio di Mourdock è stato stigmatizzato non solo dal suo avversario democratico, il deputato Joe Donnelly, ma anche dei repubblicani.

Il putiferio si è scatenato durante un dibattito elettorale a New Albany, in Indiana, al quale Mourdock, Donnelly e il candidato libertario, Andrew Horning, erano stati sollecitati a esprimere il loro punto di vista sull'aborto. "L'unica eccezione che è necessario avere per l'aborto è quando è in pericolo la vita della madre", ha detto Mourdock. "Sono stato a lungo combattuto, ma ora sono convinto che la vita è un dono di Dio, e penso che anche quando comincia con quell'orribile situazione di uno stupro è qualcosa che vuole Dio".