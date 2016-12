foto Ap/Lapresse

06:32

- La Corte suprema degli Stati Uniti ha sospeso martedì l'esecuzione, prevista per la sera stessa, in Florida, di un condannato a morte per otto omicidi, che da oltre 40 anni, secondo i suoi avvocati, soffre di problemi mentali. John Ferguson, che dice di essere "il Signore Iddio" e affetto da una conclamata schizofrenia paranoide, doveva essere sottoposto all'esecuzione alle 18 ora locale (le 23 di ieri sera in Italia).