foto Ap/Lapresse

01:01

- Il governo boliviano ha creato un gruppo di lavoro che sta studiando in che modo si possono regolamentare le reti sociali su Internet per evitare che siano usate per insultare il governo. Lo ha annunciato il ministro della Cultura, Pablo Groux. Secondo le autorità, esiste nel Paese un piccolo gruppo che si dedicano a criticare il governo in modo virulento specialmente "il presidente Morales è oggetto di insulti, maltrattamenti e umiliazioni"