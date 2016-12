foto Reuters

- Il mediatore internazionale Lakhdar Brahimi sta facendo pressioni per un cessate-il-fuoco in Siria. Lo ha assicurato il portavoce del Palazzo di Vetro, Martin Nesirky, secondo cui l'inviato speciale dell'Onu e della Lega Araba punta a una tregua non semplicemente temporanea, come quella da lui inizialmente proposta, bensì "duratura" e quindi in grado di "permettere lo svolgimento di un processo politico".