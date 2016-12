foto Reuters Correlati Pippa Middleton scrive un libro

Il libro di Pippa Middleton uscirà giovedì, ma il principe Harry ha già ricevuto in Afghanistan, dove si trova come pilota dell'esercito, una copia della "regale" pubblicazione. E si racconta che si sia fatto delle grandissime risate insieme con i suoi commilitoni leggendo i racconti sulla vita a corte e sui party a palazzo contenuti tra le pagine di "Celebrate: a year of festivities for families and friends".

Pare che a suscitare l'allegria del principino, come racconta il "Sun", siano stati alcuni bizzarri "consigli" della sorella di Kate, come per esempio giocare a birilli con una zucca in occasione della festa di Halloween oppure ricette per la notte del falò: e mentre i suoi camerati leggevano con Harry quelle pagine spassose, pare che scherzassero sulle probabili nozze del loro illustre commilitone proprio con l'autrice di quel libro.



E infatti, una fonte sottolinea che "Harry è il soggetto di moltissimi dei racconti scherzosi di Pippa. E i compagni di Harry ironizzano sulla loro amicizia dicendo che Pippa è sua 'moglie di fatto'. Harry adora gli scherzi e le battute, anche se sono su di lui".