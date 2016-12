- Strafalcione geografico per Mitt Romney durante il terzo e ultimo dibattito per le presidenziali. Il candidato repubblicano alla Casa Bianca mostra di non conoscere molto bene la mappa politica del Medioriente, nonostante l'area sia da anni al centro del dibattito politico americano. Secondo lo sfidante del presidente Barack Obama, la "Siria è strategica perché consente all'Iran l'accesso al mare", scatenando le risate della Rete.

E pensare che tra Teheran e Damasco vi è uno Stato che gli americani ben conoscono: l'Iraq. Prima di giungere al Mediterraneo, infatti, Ahmadinejad e connazionali devono passare da Baghdad e, se volessero bypassare l'ostacolo, incontrerebbero le resistenze della Turchia.

Lo scivolone cartografico di lunedì non è il primo dell'ex governatore del Massachusetts, ben noto per le sue ripetute gaffe che rischiano di costargli l'ingresso nell'ambita dimora al numero 1600 della Pennsylvania Avenue a Washington: dai refusi come "Amercia" sui manifesti, alle scelte elettorali dei poveri, fino agli interi fascicoli sulle donne.

Ma è la geografia il vero tallone d'Achille di Romney: qualche mese fa, infatti, si dimenticò di includere lo Stato dell'Alaska tra i 50 che compongono gli Stati Uniti. Per sua fortuna, da quelle parti, non sono molti i voti in palio...