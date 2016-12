foto Ap/Lapresse

07:03

- Almeno 12 persone hanno perso la vita in un incendio sviluppatosi in un ospedale di Taiwan. Lo scrive l'agenzia Nuova Cina. Le fiamme sono scoppiate in un locale medico attiguo alla filiale di Bei-Men dell'ospedale Sinying della città di Tainan, nelle primissime ore del giorno. Almeno 120 persone sono state soccorse e portate fuori, tra queste, molti pazienti. I feriti sarebbero oltre sessanta.