- La Russia di Vladimir Putin, continuamente accusata di non rispettare i diritti umani, ha stilato un rapporto in cui critica aspramente la situazione dei diritti civili negli Stati Uniti. Il documento, redatto dal ministero degli Esteri, punta il dito contro le ineguaglianze sociali e la discriminazione razziale, etnica e religiosa diffusa in America oltre all'uso della tortura.