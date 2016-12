foto Ap/Lapresse

- Le esecuzioni capitali in Iran restano a livelli record. Nel 2011 furono 670 e nei primi otto mesi del 2012 sono state 300, ma probabilmente sono di più perché il governo limita le informazioni disponibili su questo tema. Lo afferma l'inviato speciale dell'Onu per i diritti umani in Iran, Ahmed Shaheed che si dice "scandalizzato" per la messa a morte nella prigione di Teheran lunedì di 10 persone condannate per traffico di droga.