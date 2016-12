Black cab, i taxi londinesi potrebbero sparire

Le difficoltà economiche hanno costretto la società costruttrice del "black cab" a chiedere l'amministrazione controllata a seguito dell'impossibilità di trovare finanziamenti per far fronte a urgenti difficoltà e garantire così la sua sopravvivenza. Lo ha comunicato oggi la stessa Manganese Bronze Holding Plc di base a Coventry, riferisce il Financial Times.

Una decisione presa dopo un duro colpo subito dalla casa di produzione quando, solo dieci giorni fa, è stata costretta a al ritiro di 400 vetture a causa di un difetto riscontrato nel blocco sterzo e legato ad alcune parti prodotte da una società cinese, con la conseguente sospensione delle vendite.

''Manganese Bronze Holding annuncia che i contatti con varie parti al fine di garantire finanziamenti su basi accettabili per far fronte alle esigenze finanziarie della società non sono andati a buon fine'', ha informato oggi la società, annunciando l'intenzione di ''presentare la richiesta per la nomina di commissari''.

Dopo il ritiro delle vetture, il 12 ottobre scorso, le azioni della Manganese – di proprietà per il 20% del produttore di auto cinese Geely - sono state sospese, innescando un effetto domino con con pesanti perdite finanziarie. Immediato lo spettro del fallimento. Il primo appello giunge dal sindacato, che ha esortato la società a fare tutto il possibile per salvaguardare quella che definisce ''un'icona britannica''.

Un patrimonio che anche il governo dovrebbe contribuire a salvaguardare, aiutando l'azienda a proteggerlo, ha sottolineato Roger Maddison, responsabile del sindacato Unite per il settore automobilistico.