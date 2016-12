foto Ap/Lapresse Correlati Tutto sulle presidenziali Usa 2012 01:19 - Barack Obama è riuscito a eliminare Osama Bin Laden. Lo sfidante repubblicano, Mitt Romney, arriva all'appuntamento elettorale senza nessuna esperienza in tema di politica estera. Eppure, alla vigilia dell'ultimo dibattito tra i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti, che vedrà al centro proprio il tema dei rapporti degli Usa con l'estero, l'attuale inquilino della Casa Bianca non parte favorito. - Barack Obama è riuscito a eliminare Osama Bin Laden. Lo sfidante repubblicano, Mitt Romney, arriva all'appuntamento elettorale senza nessuna esperienza in tema di politica estera. Eppure, alla vigilia dell'ultimo dibattito tra i due candidati alla presidenza degli Stati Uniti, che vedrà al centro proprio il tema dei rapporti degli Usa con l'estero, l'attuale inquilino della Casa Bianca non parte favorito.

Partita apertissima...

Nella notte dell'ultimo duello tra i due candidati (che andrà in onda in diretta sul sito Tgcom24 e sul canale tv dalle 2,45 ora italiana) la partita si presenta quanto mai aperta. Ipsos indica infatti una parità assoluta, con Obama e Romney entrambi al 46%.



... ma Gallup avverte: Romney è in vantaggio

Ma c'è anche chi dà in vantaggio il candidato repubblicano alla Casa Bianca. Romney sarebbe avanti di sei punti rispetto al presidente uscente secondo l'agenzia Gallup. Lo sfidante otterrebbe infatti il 51% delle intenzioni di voto tra gli "elettori probabili", decisivi perché ancora incerti, mentre il candidato democratico sarebbe fermo al 45%.



Obama avanti anche per WP e Abc

Anche l'ultimo sondaggio condotto da Washington Post e Abc conferma il testa a testa tra Barack Obama e Mitt Romney. L'attuale presidente degli Stati Uniti raccoglie il 49% delle preferenze tra i probabili elettori, contro il 48% del candidato repubblicano alla Casa Bianca.



Insomma, una situazione senza certezze nonostante, all'inizio della stagione delle sfide tv, quindi soltanto tre settimane fa, il vantaggio di Obama fosse evidente, addirittura del 15% se si considerava, appunto, soltanto il tema politica estera. Oggi non è più così. E poco conta se all'ultimo dibattito Romney incassò un brutto autogol su Bengasi (accusando Obama di aver aspettato 14 giorni prima di definire l'assalto "un atto di terrorismo" e ricevendo in diretta tv una secca smentita). Questa notte tornerà all'attacco sulla vicenda del consolato Usa e punterà sulla carenza degli Stati Uniti nelle misure di sicurezza.



Bengasi, Romney affila le armi

Inoltre, dallo staff del repubblicano fanno sapere che tra le nuove cartucce di Romney ci sono dati emersi da "focus group" fatti in uno stato chiave come l'Ohio, secondo i quali molti elettori, in particolare donne, sono convinti che Obama stia nascondendo qualcosa riguardo alla Libia. Per esempio, nei giorni scorsi ha cominciato a circolare uno spot finanziato da uno dei super Pac (i gruppi di supporto) di Romney in cui, con il linguaggio tipico degli scandali di Washington, si afferma "che cosa sapeva il presidente e quando l'ha saputo?", riferendosi all'attacco a Bengasi.



Primavera araba, due visioni opposte

Il candidato repubblicano ha più volte sottolineato, e con molta probabilità lo farà ancora questa notte, che l'uccisione dei quattro diplomatici americani conferma la minaccia rappresentata dai militanti islamisti e la passività dell'amminsitrazione democratica davanti a questa minaccia. Obama preferisce porre l'accento sul fatto che a Bengasi i moderati hanno preso le armi per difendere gli americani sotto attacco e che migliaia di libici hanno pianto l'ambasciatore scomparso.



Letture opposte per opposte visioni di politica estera: Obama vuole un'America attenta ma prudente, nel convinto sostegno alle richieste di maggiore autogoverno da parte delle popolazioni arabe e nella convinzione che gli eventi nella regione fossero oltre il controllo americano. Romney non esita invece a promettere un atteggiamento molto più duro da parte degli Stati Uniti nella delicata vicenda, accusando Obama di aver abbandonato la regione a forze ostili agli interessi americani.