Finlandia, sventato attentato al premier

foto LaPresse 17:30 - Sventato un attentato contro il premier finlandese. Un uomo ha cercato di accoltellare Jyrki Katainen, ma è stato bloccato dalle guardie del corpo del primo ministro. Il premier era impegnato in un comizio elettorale a Turku quando un uomo ha cercato di aggredirlo con un coltello in mano, senza riuscire però a raggiungerlo. Il premier ha poi ripreso il suo comizio.

Il portavoce del premier, Kari Mokko, ha spiegato che un uomo ha cercato di raggiungere il capo del governo con un coltello in mano ma è stato fermato dalle guardie del corpo di Katainen prima di riuscirci. Illeso il primo ministro che si trovava a Turku per la campagna in vista delle elezioni comunali di domenica prossima. Il tentativo di accoltellamento è avvenuto davanti all'università.