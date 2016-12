foto Dal Web 08:35 - Un prete messicano ha celebrato messa nella propria parrocchia di Ciudad Juarez, città al confine con gli Stati Uniti considerata una delle più violente al mondo a causa della guerra tra bande di narcotrafficanti, con un naso rosso da pagliaccio. "Davanti a tanta violenza, tanto dolore e tanta frustrazione - ha spiegato il sacerdote, il 43enne Alberto Melendez - cercavo un segnale di vita per regalare un sorriso". - Un prete messicano ha celebrato messa nella propria parrocchia di Ciudad Juarez, città al confine con gli Stati Uniti considerata una delle più violente al mondo a causa della guerra tra bande di narcotrafficanti, con un naso rosso da pagliaccio. "Davanti a tanta violenza, tanto dolore e tanta frustrazione - ha spiegato il sacerdote, il 43enne Alberto Melendez - cercavo un segnale di vita per regalare un sorriso".

I parrocchiani hanno talmente apprezzato l'iniziativa che anche alcuni di loro hanno cominciato a indossare un naso da clown durante le celebrazioni successive. Padre Melendez, che celebra messa anche in ospedale e in carcere, ha detto che "la gente ha compreso il significato vero del mio gesto, che non vuole essere una burla o una mancanza di rispetto, ma è un messaggio di vita".