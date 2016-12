Pippa Middleton: "E un po' impressionante essere riconosciuta per... il mio sedere"

"So che molti di voi sceglieranno il libro solo per curiosità. Vi assicuro che sembra più strano a me che a voi vedere così tante parole scritte su di me quando ho fatto così poco per dipingere un ritratto di me stessa", ha aggiunto Pippa.



"Certamente ho opportunità che tanti possono solo sognare, ma per molti aspetti sono una tipica ragazza intorno ai 30 anni che cerca di costruirsi una carriera e rappresentare se stessa in circostanze che a volte possono sembrare strane. Una delle più affascinanti è stata pubblicare appunto Celebrate", ha infine affermato la Middleton.