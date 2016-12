foto Ap/Lapresse

- Una manifestazione dell'opposizione è degenerata in violenti scontri con la polizia a Kuwait City. Il bilancio finale, secondo quanto riferito dall'Ong locale Kuwait Society for Human Rights, è di circa 100 manifestanti e 11 agenti feriti. Decine di migliaia di persone, scese in piazza contro le modifiche alle legge elettorale, sono state bloccate dagli agenti che avrebbero usato gas lacrimogeni e proiettili di gomma.