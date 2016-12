foto Ansa

22:16

- Quattro presunti membri di Al Qaeda sono stati uccisi in Yemen da un drone Usa che con un missile ha centrato il mezzo sul quale viaggiavano nella provincia di Marib, a est della capitale Sanaa. Lo hanno riferito fonti locali. Si tratta del secondo attacco di un drone americano in Yemen in quattro giorni. A morire, giovedì, erano stati sette presunti membri del gruppo terroristico.