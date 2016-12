foto Reuters

- La polizia americana avrebbe identificato l'autore della sparatoria avvenuta nel centro commerciale di Brookfield, vicino Milwaukee, in Wisconsin. L'uomo, Radcliffe Haughton, 45 anni, sarebbe l'ex marito di una parrucchiera che lavora nel centro di bellezza. Disoccupato, non avrebbe sopportato la fine della storia d'amore con la donna, e avrebbe agito per vendicarsi. La coppia ha due figlie di 12 e 21 anni.