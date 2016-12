Stati Uniti, l'estate di sangue del 2012

foto Da video Correlati Wisconsin, spari in un centro massaggi: morti

- L'estate del 2012 per gli Stati Uniti e' stata una delle piu' sanguinose con numerose sparatorie legate all'uso di armi da fuoco. Il dirtto a girare armati e' garantito negli Usa dall'antiquato II emendamento della Costituzione, che ne' Barack Obama, ne' tantomeno Mitt Romney mettono in discussione. L'iniziativa piu' efficace contro il proliferare delle armi negli Usa lo compi' nel 1994 il presidente Bill CLinton che mise al bando le armi da assalto (fucili mitragliatori tipo il Kalashnikov AK47), ma il vincolo rimase in vigore solo per 10 anni e nessun altro presidente (quando venne a scadere alla Casa Bianca c'era il repubblicano Goerge W. Bush, amico della potente lobby delle armi, la Nra) da allora lo ha reintrodotto. Neanche il democratico Barack Obama. Il tema, tra l'altro, e' stato tenuto rigorosamente lontano dai due dibattiti tv tra i candidati alla presidenziali.