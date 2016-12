foto Ap/Lapresse

18:55

- Fidel Castro non sarebbe morto, come sostengono le voci che da settimane si rincorrono sul web. Il lider maximo, 86 anni, che dal 2006 ha ceduto i poteri al fratello Raoul dopo essersi ammalato di cancro, sarebbe riapparso sabato in un hotel a L'Avana. Non esistono però immagini dell'evento. A raccontare l'episodio il direttore dell'albergo.