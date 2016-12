Libano, violenti scontri in piazza a Beirut

foto Ansa Correlati Gli scontri 17:11 - La polizia ha reagito sparando lacrimogeni, nel centro di Beirut, contro migliaia di dimostranti che si sono radunati intorno al palazzo del primo ministro, nella capitale del Libano. I manifestanti si sono diretti verso il palazzo dopo i funerali del generale Wissam al Hassan per chiedere le dimissioni del premier. Scontri tra la folla e le forze dell'ordine. Due le persone rimaste ferite. - La polizia ha reagito sparando lacrimogeni, nel centro di Beirut, contro migliaia di dimostranti che si sono radunati intorno al palazzo del primo ministro, nella capitale del Libano. I manifestanti si sono diretti verso il palazzo dopo i funerali del generale Wissam al Hassan per chiedere le dimissioni del premier. Scontri tra la folla e le forze dell'ordine. Due le persone rimaste ferite.

Dopo le esequie, decine di giovani si sono spostati verso la sede del premier e hanno cominciato a lanciare oggetti verso la facciata. La polizia ha reagito lanciando lacrimogeni, ma anche colpi d'arma ad fuoco in aria.



Sabato il figlio di Hariri, Saad, leader dell'opposizione e anche ex premier, avava chiesto ai libanesi di partecipare in massa ai funerali per trasformarli in una manifestazione contro il regime siriano; un appello chiaramente mirato a trasformare la cerimonia funebre in una colossale manifestazione contro l'attuale governo, nel quale siedono anche ministri di Hezbollah, la milizia sciita filo-siriana.