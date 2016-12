foto Ap/Lapresse

- Trentuno persone sono state uccise e decine sono rimaste ferite in seguito a un attentato suicida compiuto ad Aleppo, nel nord della Siria, in un quartiere abitato in maggioranza da cristiani. Secondo fonti locali citate dalla televisione di Stato siriana si è trattato di un'autobomba guidata da un kamikaze.