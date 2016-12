foto Ansa

06:24

- Nuova e terribile auto-immolazione di un tibetano in Cina. Lhamo Kyeb, 27 anni, si è dato fuoco nel nord-ovest del Paese per protestare contro il giro di vite di Pechino imposto alla sua regione. Kyeb si e' ucciso nei pressi di un monastero nel villaggio di Bhora Secondo l'organizzazione Free Tibet il giovane si è dato fuoco ai vestiti gridando slogan per chiedere il ritorno in Tibet del Dalai Lama in esilio in India.