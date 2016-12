Egitto, reporter francese molestata in diretta tv

foto Dal Web Correlati Guarda il video delle molestie

- La corrispondente dal Cairo della tv internazionale francese France 24, Sonia Dridi, è stata aggredita e molestata sessualmente in piazza Tahrir, culla della rivoluzione egiziana contro Hosni Mubarak. Lei stessa ha raccontato d'essere stata accerchiata da una piccola folla composta per lo più da giovani uomini, offesa, spintonata, palpeggiata e semi spogliata mentre si collegava in diretta con l'emittente. Si è salvata grazie all'aiuto di un amico.