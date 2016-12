foto Ap/Lapresse Correlati Schianto in Umbra, morti padre e figlio 01:03 - Per Vittorio Boschi, un bambino di 7 anni di Pietrasanta (Lucca), doveva essere una giornata di divertimento a Disneyland. Invece è stata la sua ultima giornata di vita. Il piccolo è morto in un incidente stradale nei dintorni di Parigi. Ferito, in modo grave, il padre, illese la mamma e la sorella di 10 anni. L'uomo era in Francia per lavoro e la famiglia lo aveva raggiunto. Oggi avevano noleggiato un'auto che è stata tragicamente tamponata. - Per Vittorio Boschi, un bambino di 7 anni di Pietrasanta (Lucca), doveva essere una giornata di divertimento a Disneyland. Invece è stata la sua ultima giornata di vita. Il piccolo è morto in un incidente stradale nei dintorni di Parigi. Ferito, in modo grave, il padre, illese la mamma e la sorella di 10 anni. L'uomo era in Francia per lavoro e la famiglia lo aveva raggiunto. Oggi avevano noleggiato un'auto che è stata tragicamente tamponata.

Il padre, fotografo, era a Parigi per lavoro dove lo avevano raggiunto la moglie con i figli. In programma c'era una visita a Disneyland organizzata per festeggiare il compleanno della bimba. L'uomo ha noleggiato un'auto e sembra si stesse dirigendo verso il parco di divertimento quando la vettura dopo essere stata tamponata è finita nella corsia opposta dove è stata travolta da un furgone che procedeva in senso contrario.



Padre e figlio sono stati trasferiti nell'ospedale più vicino dove Vittorio è morto poco dopo. L'uomo, invece, è ricoverato in coma farmacologico anche se non sarebbe in pericolo di vita.