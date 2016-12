foto Ap/Lapresse

00:12

- Per la prima volta, gli Stati Uniti avrebbero accettato la proposta iraniana di negoziati diretti sul programma nucleare di Teheran. Lo riferisce il New York Times citando fonti della Casa Bianca. Per il quotidiano si tratta dell'ultima chance per scongiurare un attacco preventivo di Israele e Usa contro le installazioni nucleari dell'Iran. L'unica condizione di Teheran sarebbe aspettare le elezioni Usa per capire se trattare con Obama o Romney.