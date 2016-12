foto Afp

23:48

- Su Youtube è apparso un comunicato audio di 7 minuti e 21 secondi in cui su un'immagine fissa di Mussa Ibrahim, ex portavoce di Muammar Gheddafi, si sente una voce affermare di essere lo stesso Ibrahim e negare non solo di essere stato catturato ma anche che Khamis, ultimogenito del Colonnello, sia stato ucciso a Bani Walid, ultima roccaforte dei gheddafiani. Al momento non ci sono elementi utili a confermare che la voce sia autentica.