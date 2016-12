foto Ap/Lapresse 00:12 - Khamis Gheddafi, il 29enne figlio del Colonnello, dato per morto il 29 agosto 2011, sarebbe deceduto invece oggi negli scontri con le milizie filogovernative nella roccaforte gheddafiana di Bani Walid, dove da giorni infuria la battaglia. Della sorte del giovane Gheddafi parla a sorpresa la rete televisiva al Arabiya. Mohamed Magarief, leader del Parlamento libico, ha confermato la notizia. - Khamis Gheddafi, il 29enne figlio del Colonnello, dato per morto il 29 agosto 2011, sarebbe deceduto invece oggi negli scontri con le milizie filogovernative nella roccaforte gheddafiana di Bani Walid, dove da giorni infuria la battaglia. Della sorte del giovane Gheddafi parla a sorpresa la rete televisiva al Arabiya. Mohamed Magarief, leader del Parlamento libico, ha confermato la notizia.

Il settimo figlio del Colonnello è stato ucciso esattamente un anno dopo l'eliminazione del Colonnello a Sirte. Khamis era il comandante della famigerata 32esima brigata, che si è macchiata di molti crimini durante il conflitto del 2011.



Khamis era già stato dato per morto almeno 4 volte prima di oggi: la prima il 13 marzo 2001, poi il 5 agosto, il 22 agosto e il 29 agosto dello scorso anno. Oggi, al Arabiya aveva prima parlato della cattura e poi della morte per le ferite riportate negli scontri di Khamis. Voci non confermate riferiscono che la salma dell'ultimogenito dell'ex Rais sarebbe stata portata a Misurata, la città quartier generale della brigata Hiteen che ha attaccato Bani Walid.



Sempre oggi si è saputo dell'arresto di Mussa Ibrahim, ex portavoce del regime. Trentotto anni, studi in Gran Bretagna, una moglie tedesca, Mussa Ibrahim fu nei mesi tragici della repressione della rivolta prima, e dei bombardamenti della Nato poi, il "cane da guardia" dei giornalisti stranieri.



Ma Ibrahim smentisce tutto su Youtube

Su Youtube, tuttavia, è apparso un comunicato audio di 7 minuti e 21 secondi in cui su un'immagine fissa di Moussa Ibrahim, ex portavoce di Muammar Gheddafi, si sente una voce affermare di essere lo stesso Ibrahim e negare non solo di essere stato catturato ma anche che Khamis, ultimogenito del Colonnello, sia stato ucciso a Bani Bani Walid. Ibrahim precisa di essere all'estero. Al momento non ci sono elementi utili a confermare che la voce sia autentica.