foto Afp

17:48

- Colpi d'arma da fuoco sono stati esplosi dalla Siria in Libano, a pochi passi dalla frontiera, contro dei civili libanesi sunniti che manifestavano per l'uccisione a Beirut del generale Wissam al Hasan, capo degli 007 della polizia. Intanto l'opposizione libanese anti-siriana ha fatto appello alla popolazione perché partecipi in massa ai funerali del generale che aveva di recente scoperto i dettagli di un piano siriano per destabilizzare il Libano.