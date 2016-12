Lourdes, evacuato santuario per maltempo

foto Ansa 14:40 - A causa di una forte perturbazione, che si è abbattuta sulla zona sud-ovest della Francia la scorsa notte, le autorità hanno disposto la chiusura del celebre santuario di Lourdes e l’evacuazione di 500 pellegrini. Il fiume Gave, infatti, che scorre all’interno del santuario, sarebbe straripato. Tra i pellegrini anche degli italiani che, secondo il presidente nazionale dell'Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) Salvatore Pagliuca stanno tutti bene. - A causa di una forte perturbazione, che si è abbattuta sulla zona sud-ovest della Francia la scorsa notte, le autorità hanno disposto la chiusura del celebre santuario di Lourdes e l’evacuazione di 500 pellegrini. Il fiume Gave, infatti, che scorre all’interno del santuario, sarebbe straripato. Tra i pellegrini anche degli italiani che, secondo il presidente nazionale dell'Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) Salvatore Pagliuca stanno tutti bene.

“Tanta pioggia e tanta paura per quanti sono in questo momento a Lourdes, ma il peggio e' passato” – ha precisato Pagliuca – “voglio infatti rassicurare che il personale e i soci dell'Unitalsi che in questo momento sono in pellegrinaggio e lavorano Lourdes sono stati messi in sicurezza e non corrono nessun rischio, come le strutture dell'Unitalsi a Lourdes. Dalla nostra sede a stiamo monitorando costantemente la situazione, in modo da garantire la massima sicurezza per quanti sono a Lourdes''. Secondo le previsioni il maltempo dovrebbe durare fino a domani.