M.O., Flotilla Italia: "Estelle è sotto attacco"

foto Da video Correlati Attivisti fermati a Tel Aviv 12:17 - "Estelle è sotto attacco" da parte dei militari israeliani: a lanciare l'allarme uno dei responsabili stampa di Flotilla Italia. Estelle "era stata circondata da almeno sei navi della Marina di Israele, poi abbiamo perso i contatti con le persone a bordo, siamo convinti sia in corso un attacco", ha spiegato il responsabile. Il portavoce dell'esercito israeliano ha confermato l'avvenuto abbordaggio della nave.

"Operazione avvenuta in accordo con le leggi internazionali e con le direttive del governo israeliano dopo aver effettuato ogni tentativo di prevenire la nave dal raggiungere la Striscia di Gaza", recita una nota.



La Farnesina attiva l'ambasciata a Tel Aviv

"Su istruzioni del ministro Giulio Terzi, l'ambasciata italiana a Tel Aviv si è immediatamente attivata e, in raccordo con la Farnesina, segue costantemente l'evolversi della situazione per assicurare ogni assistenza affinché venga garantita l'incolumità del nostro connazionale che risulta imbarcato sulla Flotilla". Lo afferma una nota della Farnesina dopo l'abbordaggio della Estelle da parte della Marina israeliana.