Usa 2012, Romney: "Romnesia? Da Obama solo attacchi meschini e giochi di parole"

08:29

- Si infiamma lo scontro a distanza tra Barack Obama e Mitt Romney nei comizi in giro per gli Usa. Dopo che dalla Virginia il presidente ha accusato il rivale repubblicano di soffrire di "Romnesia" e di dimenticarsi il suo programma elettorale per virare su posizioni più moderate, arriva la replica: "Ormai sono ridotti a lanciare attacchi meschini e sciocchi giochi di parole", ha detto infatti l'ex governatore del Massachusetts.