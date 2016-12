foto Ap/Lapresse

08:16

- Riaperte negli Usa le indagini su 12 omicidi irrisolti negli anni 60 che potrebbero essere riconducibili alla setta guidata da Charles Manson, l'uomo condannato all'ergastolo per aver commesso nel 1969, assieme ai suoi seguaci, 9 omicidi, fra cui quello dell'attrice Sharon Tate, all'epoca incinta e moglie del regista Roman Polanski. Per gli investigatori i casi irrisolti sarebbero accaduti in "circostanze simili e nello stesso arco di tempo".