- Mentre i brasiliani attendono trepidanti l'ultima puntata della soap televisiva "Avenida Brasil", l'operatore nazionale dell'elettricità si prepara a blackout dovuti al sovraccarico causato da quanti vi assisteranno in contemporanea. E non solo per la corrente consumata da milioni di apparecchi tv, ma anche dalle luci accese nei salotti e nelle cucine, dai frigoriferi aperti e dai microonde attivati da chi vorrà godersi uno spuntino.