00:10

- Una donna di 32 anni è morta a Cardiff, nel Regno Unito, investita deliberatamente dall'auto che nella sua corsa ha ferito altri 11 pedoni in almeno cinque incidenti. Testimoni hanno raccontato di avere visto l'automobilista dirigersi in modo intenzionale contro i genitori e figli che tornavano a casa da scuola. La polizia del Galles ha aggiunto che le persone ferite sono state curate in ospedale e che un 31enne è stato arrestato.