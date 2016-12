foto Dal Web

21:05

- Un'università del Texas - la Texas A&M University - ha ordinato l'evacuazione del campus per un allarme bomba scattato a seguito di una telefonata di avvertimento arrivata all'indomani di un'analoga minaccia ad un altro istituto, la Texas State University. "Chiediamo a tutti gli studenti, alla facoltà, allo staff di lasciare il campus prima possibile a piedi", si leggeva in un avviso apparso sul sito dell'ateneo.